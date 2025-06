SLM blijft vliegen op Aruba en Curaçao, ondanks 'EU-ban'

PARAMARIBO (ANP) - Surinam Airways (SLM) blijft vliegen op Curaçao en Aruba. Het op 3 juni ingestelde vliegverbod van de Europese Unie geldt niet op dat traject. De enige regionale verbinding die Surinaamse luchtvaartmaatschappijen niet meer mogen onderhouden, is die tussen Paramaribo en Cayenne, de hoofdstad van buurland Frans-Guyana.

Vluchten tussen Paramaribo en Amsterdam gaan normaal door, verzekert Surinam Airways. De maatschappij heeft geen eigen toestel maar onderhoudt de verbinding in samenwerking met Universal Sky Carrier (USC) uit Duitsland. De toestellen van USC zijn buiten Suriname gecertificeerd en vallen dus buiten de 'ban' van de EU die momenteel geldt voor 169 carriers.

De Europese Unie heeft in februari vastgesteld dat het toezicht op de Surinaamse luchtvaartveiligheid niet voldoet aan de EU-standaarden, schrijft de Surinaamse Luchtvaartautoriteit CASAS. Daarom is het vliegverbod ingesteld. "Suriname is de afgelopen drie jaren bezig met een inhaalslag", schrijft CASAS.