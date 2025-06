Wel treinen tussen Amsterdam en Schiphol tijdens spoorstaking

SCHIPHOL (ANP) - Tijdens de spoorstaking op vrijdag zullen er wel treinen rijden tussen Amsterdam en luchthaven Schiphol. Volgens de NS rijden er vier keer per uur in beide richtingen Sprinters tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp/Schiphol. Volgens de NS is dat in goed overleg met Schiphol en de vakbonden besloten.

Door de spoorstaking van NS-personeel in de regio Midden zullen vrijdag in het gehele land geen NS-treinen rijden. De staking komt voort uit een loonconflict van de bonden met de NS.

Volgens Schiphol komen er duizenden passagiers en reizigers met de trein naar de luchthaven en is het daarom belangrijk dat er een goede bereikbaarheid is. Schiphol raadt reizigers die met de trein komen wel aan voor vertrek goed naar de reisinformatie te kijken.

Regio Midden

De treinen staan stil vanaf vrijdag 04.00 uur tot zaterdag 04.00 uur. De regio Midden beslaat het gebied rond Utrecht, een spil in het spoornet. Daardoor kunnen alle NS-treinen niet rijden. Bovendien gebeurt de planning van het treinschema in Utrecht en de medewerkers die dat doen, staken ook.

In september vorig jaar kreeg Schiphol van de voorzieningenrechter in Haarlem nog gelijk in een kort geding tegen vakbond FNV over de eis voor een minimale dienstregeling tussen de luchthaven en Amsterdam tijdens een staking in het openbaar vervoer.

Schiphol vroeg om een minimale dienstregeling van vier treinen per uur om te voorkomen dat er een verkeersinfarct ontstond met onveilige situaties tot gevolg. Ook waren er zorgen over dat hulpdiensten Schiphol niet konden bereiken als er file staat.