Polen bereidt evacuatie burgers voor uit Israël

WARSCHAU (ANP/AFP) - Polen bereidt de evacuatie van Poolse burgers uit Israël voor nu het conflict met Iran escaleert, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Poolse burgers in Israël kunnen het land via de Jordaanse hoofdstad Amman verlaten.

De Polen worden per bus naar Jordanië gebracht en daar op het vliegtuig naar Warschau gezet. De eerste vlucht moet binnen twee dagen plaatsvinden. De evacuatie geldt alleen voor gestrande toeristen of mensen die kort in Israël verblijven. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken Tomasz Siemoniak zei dat Polen "een van de eerste landen is die dergelijke maatregelen heeft getroffen".

Volgens het ministerie zijn er op dit moment maar negen Polen in Iran. Er zijn geen plannen om hen te evacueren.