Polen claimt uitzondering op Europees migratiepact

WARSCHAU (ANP/DPA) - Polen is naar eigen zeggen maar deels gebonden aan het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag in werking is getreden. Het land zal geen extra asielzoekers accepteren en zal het pact ook maar gedeeltelijk uitvoeren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken beklemtoonde dat het migratiepact is "aangepast aan de Poolse omstandigheden". Het land is "vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de Europese Unie en de daarbij horende onkosten".

Polen doet alleen mee met de beperking van de migratie, de grensbewaking en bestrijding van illegale praktijken rond migranten. Dit is onder meer het gevolg van de ligging van het land dat grenst aan Belarus, een bondgenoot van Rusland. Belarus zou met kwade opzet migranten sturen. Daarnaast heeft Polen volgens het ministerie al meer Oekraïense vluchtelingen opgenomen dan enig ander land.