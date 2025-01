Politie deelt nieuwe bevindingen kunstroof in Opsporing Verzocht

ASSEN (ANP) - In het programma Opsporing Verzocht wordt een aantal "nieuwe bevindingen en aanknopingspunten" gedeeld uit het onderzoek naar de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. De politie heeft dat bekendgemaakt. Het programma op NPO 2 is dinsdagavond vanaf 20.25 uur te zien.

De politie meldde eerder op dinsdag dat ze tot dusver ruim 150 tips heeft gekregen over de kunstroof van afgelopen weekend en dat de tips blijven binnenstromen. Een politiewoordvoerder ging toen niet in op andere vragen. Zo is onduidelijk of de politie al verdachten op het oog heeft. De politie wil weten waar de gestolen vluchtauto tussen donderdagochtend en zaterdagochtend was. Of hier al meer duidelijkheid over is, wil de woordvoerder niet zeggen. Of de dieven naar Duitsland zijn gevlucht is nog steeds "een optie", zei hij. "Alle scenario's over de verblijfplaats van de verdachten staan nog open."