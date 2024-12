Politie gebruikt traangas bij pro-Europese protesten Georgië

TBILISI (ANP/AFP) - De Georgische politie heeft een waterkanon en traangas ingezet bij nieuwe pro-Europese protesten in hoofdstad Tbilisi. Demonstranten hadden Georgische en Europese vlaggen meegenomen en gooiden met vuurwerk.

De politie probeerde betogers te verdrijven bij het parlement in Tbilisi. In de hoofdstad wordt al dagen gedemonstreerd tegen het besluit van de regering de toetredingsonderhandelingen met de EU te bevriezen. Demonstranten projecteerden dinsdag een boodschap op het parlement waarin ze hun medestanders bedankten voor hun uithoudingsvermogen. De autoriteiten zeggen dat bij de reeks protesten honderden arrestaties zijn verricht.

De overwegend jonge betogers vrezen voor groeiende Russische invloed op hun land. De spanning in Georgië, dat tussen Turkije en Rusland ligt, was al opgelopen na de parlementsverkiezingen van oktober. Toen won volgens de officiële uitslag regeringspartij Georgische Droom. De prowesterse oppositie en de president erkennen de uitslagen niet. Ze zeggen dat er is gefraudeerd. Ook in het Westen zijn daar zorgen over. Het Europees Parlement vindt dat de verkiezingen over moeten.