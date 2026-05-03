Politie onderzoekt of brand in Ermelo werd aangestoken

Samenleving
door anp
zondag, 03 mei 2026 om 11:49
ERMELO (ANP) - De politie onderzoekt of de brand die zaterdag woedde bij een dessertbedrijf in Ermelo mogelijk is aangestoken. Dat bevestigt een woordvoerster van de politie zondag na berichtgeving door Omroep Gelderland.
In het kader van het onderzoek zijn onder meer camerabeelden bekeken. Op basis van de informatie die de politie nu heeft, kan een misdrijf niet worden uitgesloten, zegt de woordvoerster. Ook met andere scenario's wordt nog rekening gehouden. Of er een verdachte of verdachten in beeld zijn, wil de woordvoerster niet zeggen.
De brand in het pand op een industrieterrein aan de Mariënhoef brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit. Zaterdag rond 09.00 uur was de brand onder controle. Het gebouw wordt als verloren beschouwd.
Door de brand kwam veel rook vrij. Om mensen in de omgeving te waarschuwen voor rookoverlast werd een NL-Alert verstuurd. Ook het verkeer op de A28 kon hinder ondervinden.
