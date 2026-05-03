Vernielingen bij gemeentehuis en theater in IJsselstein

IJSSELSTEIN (ANP) - Bij het gemeentehuis en het Fulcotheater in IJsselstein zijn in de nacht van zaterdag op zondag vernielingen aangericht. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door RTV Utrecht. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

Op beelden is te zien dat er stenen door ruiten zijn gegooid. Ook hangt er een Nederlandse vlag ondersteboven, met daarnaast stickers met het woord 'corrupt'.

De politie doet onderzoek en verwacht in de loop van zondag met meer informatie te komen. Ook de gemeente komt later met een reactie, meldt een woordvoerder.

Opvang asielzoekers

Het gemeentehuis en het theater zitten aan elkaar vast. Het theater gaat zondag gewoon open, laat een medewerker weten. Bezoekers kunnen aan de zijkant via een terrasdeur naar binnen. De hoofdingang blijft dicht. De pui is ontzet en er zijn ramen ingegooid, zegt ze.

In IJsselstein is onrust ontstaan nadat bekend werd dat de Utrechtse gemeente tussen de 100 en 150 asielzoekers voor een halfjaar wil opvangen.

Begin deze week vonden bij het gemeentehuis van de gemeente Wijdemeren in Loosdrecht ook al vernielingen plaats. Ook daar waren protesten tegen de asielopvang.