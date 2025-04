Politie: optreden examenstunt Almere wordt getoetst en beoordeeld

ALMERE (ANP) - Het optreden van de politie bij een examenstunt bij het Oostvaarders College in Almere afgelopen woensdag wordt via een zorgvuldig proces getoetst en beoordeeld. Toen de examenstunt in de school escaleerde werd de politie ingezet. Agenten gebruikten onder meer fysiek geweld en de wapenstok. Er werden drie aanhoudingen verricht.

"We begrijpen dat dit incident emoties oproept. Ouders, jongeren en docenten waren getuige van een ingrijpende situatie. Dat raakt ons ook", schrijft de politie. Ze benadrukt bevoegd te zijn om geweld te gebruiken op het moment dat een onveilige situatie zich voordoet. "Geweld is heftig en daarom moeten we ons optreden kritisch en zorgvuldig bekijken", aldus de politie.

De politie heeft inmiddels gesproken met ouders en jongeren die hun zorgen en klachten uitten.