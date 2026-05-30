Politie overstelpt met telefoontjes na knal in Massachusetts

door anp
zaterdag, 30 mei 2026 om 22:17
BOSTON (ANP) - In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts is een enorme knal gehoord en hebben mensen de politie om opheldering gevraagd. Politiebureaus in de regio melden dat ze overstelpt zijn met telefoontjes maar geen antwoord weten.
De politie zegt dat er geen noodoproepen voor politie, ambulance of brandweer in verband met de knal zijn geweest en dat er waarschijnlijk geen bedreiging voor de openbare veiligheid is. "We blijven in contact met onze lokale, staats- en federale partners om de mogelijke gevolgen te monitoren en de oorzaak te achterhalen", aldus een mededeling op sociale media.
Een meteoroloog van de nieuwszender NBC, Pamela Gardner, denkt dat het waarschijnlijk een meteoriet was die de atmosfeer binnenkwam en explodeerde. Volgens haar heeft een weersatelliet in de regio helemaal geen onweer en bliksem geregistreerd, dus daar kan het niet aan liggen.
