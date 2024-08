Politie Rotterdam 'geschrokken' van conclusies over werkklimaat

ROTTERDAM (ANP) - De eenheidsleiding van de politie Rotterdam is "geschrokken" van de conclusies uit een intern rapport over het werkklimaat binnen het Basisteam Centrum. Dat zegt politiechef Fred Westerbeke van de eenheid Rotterdam in een reactie op berichtgeving door NRC over het rapport, waaruit blijkt dat agenten binnen het team klagen over racisme, seksisme, pesten en buitensporig geweld door collega's.

"Die (conclusies, red.) zijn niet mals en dat hebben wij ook eind juni uitgesproken tijdens de presentatie van de resultaten aan het gehele team", zegt Westerbeke. "Uit de uitkomsten blijkt dat het op meerdere fronten (onder meer op het gebied van leiderschap en omgangsvormen) niet goed gaat binnen het team. Als het gaat om pesterijen, vrouwonvriendelijk gedrag, racisme, dan is daar echt geen ruimte meer voor. Die grens is bereikt."

Het onderzoek naar het werkklimaat binnen het Basisteam Centrum is uitgevoerd door onderzoeksbureau Governance & Integrity. Dat gebeurde op aandringen van de Nederlandse Politiebond (NPB), nadat de bond signalen had gekregen van problemen binnen het team.

Incidenten

Agenten verklaarden aan de onderzoekers dat oudere mannelijke agenten jonge agentes beoordeelden op hun uiterlijk. Een agent had het over een soort 'bangalijstjes', aldus NRC. Ook zeiden agenten dat er op een jaarlijks uitje van het politieteam geregeld incidenten zijn.

In het rapport worden tien aanbevelingen gedaan, waaronder het verbeteren en versterken van de leiderschapsstijl en het verbeteren van de personele zorg. De leiding van de eenheid zegt de conclusies en aanbevelingen over te nemen. "De aanbevelingen worden momenteel omgezet naar acties", aldus Westerbeke.