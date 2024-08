Pieterse kopvrouw Nederlandse mountainbikesters bij WK in Andorra

NIEUWEGEIN (ANP) - Puck Pieterse is de kopvrouw van de Nederlandse mountainbikesters voor de komende WK in Pal Arinsal in Andorra. Bondscoach Gerben de Knegt selecteerde verder Anne Tauber en Anne Terpstra.

"Puck aast op sportieve revanche na haar pech op de Olympische Spelen en Anne Terpstra heeft al vaak goed gepresteerd op dit parcours. Anne Tauber is terug na een blessure en staat ook met ambities aan de start", aldus De Knegt. Pieterse leek vorige maand in Parijs op weg naar olympisch eremetaal, maar na een lekke band eindigde de Amersfoortse als vierde.

Net als bij de Olympische Spelen is Nederland bij de WK bij de mannen niet vertegenwoordigd. De Knegt: "Op dit moment hebben we geen mannen beschikbaar die aan de eisen hebben voldaan of willen rijden. We bouwen aan een nieuwe lichting. Wat dat betreft is het hoopvol dat we met vier sterke beloften-mannen kunnen rijden, die allemaal in de top tien zouden kunnen eindigen. Met name Rens Teunissen van Manen en Tom Schellekens kunnen op een heel goede dag voor de medailles meedoen."

De WK mountainbike zijn van 28 augustus tot en met 1 september.