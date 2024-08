Alain Delon's familie weigert diens hond dood te maken

De overleden Franse filmster Alain Delon wilde dat zijn hond , de Belgische herder Loubo, zou worden gedood en naast hem in het graf werd gelegd.

De wens van de overleden Franse acteur Alain is door zijn kinderen afgewezen na protest van dierenrechtenactivisten.



De acteur, die zondag op 88-jarige leeftijd overleed, had gezegd dat hij wilde dat het dier, op humane wijze in zijn armen zou worden gedood en in zijn graf zou worden gelegd op de begraafplaats bij zijn huis in het dorpje Douchy in de Loiret.

Activisten lieten hun afschuw blijken over het vooruitzicht dat een gezond dier zou worden afgemaakt en boden aan om een nieuw thuis voor de hond te vinden. De erfgenamen zijn daarvoor gezwicht.