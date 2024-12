Politie test tijdens jaarwisseling nieuwe gehoorbeschermers

DEN HAAG (ANP) - De politie test aankomende jaarwisseling nieuwe beschermers die moeten helpen gehoorschade te beperken, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van De Gelderlander. Tientallen agenten uit Den Haag en Oost-Nederland gaan de speciale beschermers dragen tijdens oud en nieuw.

Districtchef Gelderland-Zuid Jurjen de Graas, die tijdens de jaarwisseling algemeen commandant voor heel Oost-Nederland is, zei tegen De Gelderlander dat het belangrijk is dat agenten met de beschermers op nog goed met elkaar kunnen communiceren. ME-pelotonscommandant Robert Bouwmeester benadrukte wel tegen de regionale krant dat de beschermers gehoorschade door vuurwerk moeten beperken, maar dat voorkomen "een utopie" is.

De politie kon verder nog geen details geven over de proef.