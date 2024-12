Van der Poel wint ook zijn derde cross van het seizoen

GAVERE (ANP) - Mathieu van der Poel heeft ook de wereldbekercross van Gavere gewonnen. De wereldkampioen veldrijden van Alpecin-Deceuninck kwam deze winter voor de derde keer in actie en was net als in Zonhoven (wereldbeker) en Mol (Superprestige) een klasse apart.

Op 26 seconden finishte de Belg Michael Vanthourenhout als tweede. Hij is ook de leider in het wereldbekerklassement. Diens landgenoot Thibau Nys werd derde, de Nederlander Lars van der Haar vierde.

Vrijdag staat Wout van Aert voor het eerst aan de start. De Belg moest zijn rentree in het veld nog even uitstellen, maar in de Exact Cross van Loenhout is het tijd voor het eerste duel tussen de Belg en Van der Poel, de twee beste veldrijders van deze generatie.