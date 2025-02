OSS (ANP) - De politie weet nog niet wie de man is die maandagavond om het leven kwam bij een schietincident in Oss. Ook zegt de politie dat er nog veel onduidelijk is over de toedracht ervan.

Het schietincident was rond 22.30 uur bij een appartementencomplex aan de Professor Regoutstraat in de Noord-Brabantse plaats. De politie zegt dat "alle scenario's nog openstaan" en dat in dit stadium van het onderzoek niet gezegd kan worden "wat het slachtoffer precies is overkomen en waarom".