Michelle Obama: "ik ben blij dat ik dochters heb. Nog een Barack zou teveel zijn."

Michelle en Barack Obama hebben twee dochters en Michelle is blij dat ze niet ook een zoon hebben, zegt ze in een podcast.

‘Ik zou medelijden met hem hebben gehad’, zegt de voormalige first lady

Ze deed deze uitspraken in een podcast waarin ze ook ontkent dat er sprake zou zijn van een scheiding tussen barak en haar

“Ik ben zo blij dat ik geen jongen heb, want hij zou een Barack Obama zijn geworden”, zei mevrouw Obama, die twee dochters heeft, Sasha en Malia,

Angie Martinez, een radio-persoonlijkheid die in de aflevering te gast was, reageerde: “Baby Barack. Dat zou geweldig zijn geweest.”

“Nee, ik zou medelijden met hem hebben gehad”, antwoordde mevrouw Obama.

“Ouderschap is net als vliegvissen. Ik heb nog nooit gevliegvist, maar van wat ik ervan heb gezien, zit het allemaal in de pols, het is een heel delicate balans... het is alsof niets elke keer op dezelfde manier werkt”, zei ze.

“Het is niet gewoon gooien en inhalen... We zouden moeten gaan vliegvissen. Dat is beter dan golfen”, voegde ze er lachend aan toe. Barack golft heel veel

In een eerdere podcastaflevering deze maand prees ze Obama als een “geweldige vader” in een interview met zanger Bruce Springsteen, die Donald Trump onlangs een “uitgedroogde pruim” noemde.

Obama, die er onlangs voor heeft gekozen haar man niet te vergezellen naar een aantal spraakmakende evenementen, waaronder de begrafenis van voormalig president Jimmy Carter in januari, heeft beweerd dat berichten over spanningen in haar huwelijk seksistisch zijn.

“Als ik problemen had met mijn man, zou iedereen dat weten”, zei ze in mei in een podcast.

De maand ervoor zei ze tegen podcastpresentatrice Sophia Bush: “Ik denk dat wij vrouwen worstelen met het teleurstellen van mensen.

Zo erg zelfs dat mensen dit jaar niet eens konden bevatten dat ik een keuze voor mezelf maakte, dat ze moesten aannemen dat mijn man en ik gaan scheiden... dat is wat de maatschappij ons aandoet.”