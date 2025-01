Politie werkt samen met Interpol bij onderzoek roof Drents Museum

ASSEN (ANP) - Om de roof van archeologische topstukken uit het Drents Museum op te lossen, werkt de politie - onder leiding van het Openbaar Ministerie - samen met Interpol. Dat zeiden officier van justitie Debby Homans en politiechef Anko Lange zaterdag tijdens een persconferentie in het museum. Er wordt rekening gehouden met meerdere verdachten.

Dieven gingen er na een plofkraak vandoor met zeker drie gouden armbanden en een gouden helm. Ze maakten deel uit van de expo Dacia - Rijk van goud en zilver, die dit weekend voor het laatst zou zijn. Er waren veel bruiklenen uit Roemenië.

De politie doet onderzoek naar een verdacht voertuig. Ze kreeg rond 04.15 uur een melding van een autobrand bij de kruising van de Grolloërstraat en de Marwijksoord met de N33, bij Rolde. Er was niemand in de buurt van deze auto; de inzittenden zijn mogelijk overgestapt in een andere auto. De politie denkt dat er een link is met de plofkraak.

Ze vraagt museumbezoekers of die de afgelopen dagen verdachte personen in het Drents Museum hebben gezien, bijvoorbeeld mensen die zich "lang ophielden" bij de topstukken. Ook wil ze het graag horen als de gestolen kunstvoorwerpen worden aangeboden in het criminele circuit. Informatie daarover kan anoniem worden gemeld.