Politie gaat over tot aanhoudingen bij XR-demonstratie A10

AMSTERDAM (ANP) - De politie is overgegaan tot aanhoudingen bij de demonstratie van Extinction Rebellion (XR) bij de A10. Tientallen demonstranten demonstreerden bij de af- en oprit van de A10 ter hoogte van het voormalige ING-gebouw op de Amsterdamse Zuidas. Er zijn GVB-bussen aanwezig om de demonstranten af te voeren, ziet een verslaggever ter plaatse. Voordat de politie overging tot arrestaties zijn daar ook mensen vrijwillig ingestapt.

Door de demonstratie was de A10 afgesloten. Die is inmiddels weer vrij. De A10 was ongeveer drie kwartier dicht voor verkeer.

Demonstranten trokken rond 12.00 uur richting de snelweg. Om 12.30 uur meldde burgemeester Femke Halsema dat de demonstratie formeel was ontbonden. De gemeente had de demonstratie op de A10 eerder al verboden.