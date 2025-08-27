ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie: Wilders liegt over verdachte doden Lisa

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 16:22
bijgewerkt om woensdag, 27 augustus 2025 om 16:33
anp270825140 1
De Amsterdamse politie heeft in een bericht op sociale media gemeld dat PVV-leider Geert Wilders onjuiste beweringen heeft gedaan over de man die verdacht wordt van het doden van de 17-jarige Lisa uit Abcoude.
Wilders zei in het Kamerdebat over het vertrek van NSC uit het demissionaire kabinet dat de verdachte een week voor de dood van Lisa is aangehouden en daarna is vrijgelaten.
"Dit klopt niet", schrijft de politie. "De opmerking in de Kamer doet geen recht aan het werk van de politie en zorgt voor onnodige onrust bij betrokkenen en nabestaanden."
Vorig artikel

Strafrechtelijk onderzoek naar datalek Clinical Diagnostics

Volgend artikel

CU, VVD, SGP, CDA, NSC en BBB: geef koning weer rol bij formatie

POPULAIR NIEUWS

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

Schermafbeelding 2025-08-27 090326

B&B Vol liefde: Daniël gedroeg zich als een puber op vakantie in Chersonissos

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt

ANP-465396432

Echtgenote van zieke Bruce Willis: hij weet niet meer dat ik zijn vrouw ben

ANP-534143554

Dit is de reden van het nieuwe kapsel van Carlos Alcaraz: "Het ziet er niet uit"