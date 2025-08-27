Politie: Wilders liegt over verdachte doden Lisa

De Amsterdamse politie heeft in een bericht op sociale media gemeld dat PVV-leider Geert Wilders onjuiste beweringen heeft gedaan over de man die verdacht wordt van het doden van de 17-jarige Lisa uit Abcoude.

Wilders zei in het Kamerdebat over het vertrek van NSC uit het demissionaire kabinet dat de verdachte een week voor de dood van Lisa is aangehouden en daarna is vrijgelaten.

"Dit klopt niet", schrijft de politie. "De opmerking in de Kamer doet geen recht aan het werk van de politie en zorgt voor onnodige onrust bij betrokkenen en nabestaanden."