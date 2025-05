Politie zoekt getuigen van brand in Didam

DIDAM (ANP) - De politie zoekt naar getuigen van de brand in het Gelderse Didam, die in de nacht van maandag op dinsdag meerdere huizen verwoestte. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De politie doet "zeker tot in de middag" onderzoek in een afgezet gebied rond de brand. Ook probeert de politie via buurtonderzoek aan informatie te komen en wordt naar camerabeelden gezocht. Op de locatie van de brand zelf doet de Forensische Opsporing onderzoek.

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel gingen vier woningen volledig verloren. Die huizen moest de brandweer slopen om de brand helemaal uit te kunnen krijgen. Een andere woning is ook zwaar beschadigd en een zesde huis liep vooral rook- en waterschade op. In het getroffen huizenblok aan de Begoniastraat wonen 24 mensen.

De bewoners van de afgebrande huizen krijgen hulp van stichting Salvage en de woningcorporatie bij het zoeken naar een oplossing.