Alcaraz na moeizaam duel met Chatsjanov naar kwartfinales in Rome

ROME (ANP) - Carlos Alcaraz heeft na een moeizaam duel met de Rus Karen Chatsjanov de kwartfinales van het masterstoernooi van Rome bereikt. De Spaanse nummer 3 van de wereld herstelde zich in de eerste set nog van een 3-1-achterstand, maar moest de tweede set wel afstaan. In de beslissende derde set was Alcaraz nipt sterker: 6-3 3-6 7-5.

Alcaraz (22) verloor in zijn eerdere vier duels met de mondiale nummer 2 Chatsjanov geen set. De van een dijbeenblessure herstelde Spanjaard kwam na zijn gewonnen eerste set in de tweede set een break voor. Hij was daarmee dicht bij een snelle overwinning, maar stortte volledig in en verloor vier games op rij en daarmee de set. Ook in de derde set was Alcaraz wisselvallig, maar bij 6-5 maakte hij op de service van Chatsjanov het verschil.

Alcaraz treft in de kwartfinales nummer 5 van de wereld Jack Draper. De Brit herstelde zich tegen de Fransman Corentin Moutet van een set achterstand: 1-6 6-4 6-3.