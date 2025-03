Politiebond 'verheugd' dat vuurwerkverbod dichterbij is

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Politiebond (NPB) is blij dat een algeheel vuurwerkverbod een stap dichterbij is. Donderdag werd bekend dat de VVD zo'n verbod onder voorwaarden steunt. Daarmee is de wet dichter bij een Kamermeerderheid.

"We zijn ontzettend verheugd met deze stap en het is goed dat de VVD heeft geluisterd naar politiemedewerkers", zegt NPB-voorzitter Nine Kooiman. De politiebond pleit al langer voor een algeheel verbod. Afgelopen jaarwisseling raakten bijna driehonderd agenten gewond. "Het wordt straks makkelijker om te handhaven als je weet dat alles wat naar je gegooid wordt, illegaal is."