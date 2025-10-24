ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politiemedewerker Rotterdam ontslagen om verdenking zedendelicten

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 16:00
anp241025135 1
ROTTERDAM (ANP) - Een medewerker van de Rotterdamse politie is ontslagen vanwege "ernstig plichtsverzuim". Hij zit momenteel vast omdat hij wordt verdacht van meerdere zedenmisdrijven, meldt de politie. Ook zou hij onrechtmatig politiesystemen hebben ingezien en wordt zijn rol onderzocht bij een incident waarbij een arrestant gewond raakte.
De op de meldkamer werkende medewerker werd in augustus vorig jaar al buiten functie gesteld omdat er een aangifte van een zedenmisdrijf tegen hem was gedaan. De politie meldde toen dat het om een "mogelijke strafbare gedraging in privétijd" ging. Het strafrechtelijke onderzoek naar de zedendelicten heeft geleid tot strafvervolging. De zaak moet nog inhoudelijk worden behandeld in de rechtszaal.
De politie hield de toen 34-jarige man op 14 april van dit jaar aan in Altena vanwege verdenkingen van zedenmisdrijven en schending van zijn ambtsgeheim, meldde het OM eerder. Toen werd ook duidelijk dat er in totaal vier aangiftes tegen de verdachte liggen.
Het OM wil verder niet ingaan op de aard van de misdrijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

anp231025217 1

Poetin dringt aan op bijeenkomst met Trump

Loading