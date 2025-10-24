ECONOMIE
Opnieuw doden bij aanval op 'drugsboot' door VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 16:06
anp241025139 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben opnieuw een boot met Venezolaanse opvarenden aangevallen op de Caribische Zee. Daarbij zijn zes mensen omgekomen, meldt de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth. Volgens hem waren het "narcoterroristen".
De VS voeren de laatste tijd vaker aanvallen uit op boten in de Caribische Zee. Colombia noemde die aanvallen "buitengerechtelijke executies", maar president Donald Trump, die opdracht gaf voor de aanvallen, zegt er gewoon mee door te gaan.
Trump heeft tot nu toe geen bewijs geleverd voor drugshandel door de opvarenden. Bij de aanvallen kwamen sinds vorige maand ten minste 43 mensen om het leven.
