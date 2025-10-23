Poetin dringt aan op bijeenkomst met Trump

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin dringt aan op een nieuwe persoonlijke ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. "Een topontmoeting moet worden voorbereid", zei hij onder meer tegen staatspersbureau RIA. "Rusland wil de dialoog voortzetten."

Woensdag annuleerde de Amerikaanse president Donald Trump zijn aanstaande ontmoeting met Poetin. "Het voelde niet goed", zei hij tijdens een persmoment met NAVO-baas Mark Rutte. Het idee was dat Trump en Poetin elkaar binnenkort zouden ontmoeten in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Een datum was nog niet vastgesteld.

Volgens Poetin bedoelde Trump daarmee dat de ontmoeting is "uitgesteld", aldus RIA. Ook wees Poetin erop dat de ontmoeting met Trump was voorgesteld door de Verenigde Staten.

Het Witte Huis meldt ook dat het vooralsnog alleen gaat om uitstel. De woordvoerder zegt dat het Witte Huis "er zeker van wil zijn dat de ontmoeting een tastbaar, positief resultaat oplevert".