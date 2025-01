Poolse defensieminister vindt NAVO-norm van 5 procent goed idee

WARSCHAU (ANP) - Polen vindt het een goed idee als de NAVO-norm voor uitgaven aan de krijgsmacht naar 5 procent gaat, zoals de aankomend Amerikaanse president Donald Trump heeft bepleit. Het is in ieder geval goed om daarnaar te streven, zegt de Poolse minister van Defensie Władysław Kosiniak-Kamysz tegen de Financial Times. Polen wil Europa daar volgens hem wel bij helpen. Deskundigen, onder meer in Nederland, hebben de doelstelling onrealistisch hoog genoemd.

Polen geeft van alle NAVO-landen relatief veruit het meeste uit aan defensie: als enige meer dan 4 procent van het bruto binnenlands product. Minister Kosiniak-Kamysz zegt in de krant dat de oproep van Trump om naar 5 procent te gaan "een belangrijke wake-upcall" is voor de bondgenoten.

Het zal volgens de Poolse minister wel tien jaar duren voordat landen zoveel geld kunnen uitgeven als Trump nu voorstelt. "Maar ik vind dat hij geen kritiek moet krijgen omdat hij een heel ambitieus doel stelt, want anders zullen er landen zijn die de discussie blijven voeren of meer uitgaven wel echt nodig zijn."