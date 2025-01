Sabalenka verslaat Stephens in jacht op derde titel Melbourne

MELBOURNE (ANP) - Aryna Sabalenka is de jacht op haar derde titel op rij op de Australian Open begonnen met een duidelijke winst. De tennisster uit Belarus versloeg op het centercourt van Melbourne Park de Amerikaanse Sloane Stephens in twee sets: 6-3 6-2. De partij duurde iets meer dan een uur.

Sabalenka kwam in de eerste set al snel met 4-0 voor, maar kreeg daarna te maken met een opleving van Stephens, in 2017 winnares van de US Open. De Amerikaanse brak twee keer terug en bracht de stand op 4-3. Sabalenka herpakte zich en na een nieuwe break van haar trok ze de set met 6-3 naar zich toe. In de tweede set was de nummer 1 van de wereld onverbiddelijk en gaf ze Stephens geen schijn van kans meer.