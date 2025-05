Poolse premier Tusk vindt rookbom niet gepast

OOSTERBEEK (ANP) - De Poolse premier Donald Tusk vindt het gooien van een rookbom op Bevrijdingsdag ongewenst. Hij vindt het "niet gepast wat er gebeurd is", zei de Poolse regeringsleider tijdens een persconferentie met premier Dick Schoof.

Op het Bevrijdingsfestival in Wageningen stonden beide premiers maandag op het podium toen een rookbom werd gegooid. Die was "waarschijnlijk gericht tegen de oorlog in Palestina", zei Tusk. Hij is in Nederland om de Poolse bevrijders van Nederland te herdenken.

Eerder op de ochtend waren er ook al protesten in Wageningen tijdens de toespraak van minister Ruben Brekelmans (Defensie). Er werden leuzen geroepen waaronder "Free Palestine". Vijf mensen zijn aangehouden na het protest.