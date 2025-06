Poolse president: grondslag NAVO is wel degelijk duidelijk

DEN HAAG (ANP) - Er is geen enkele discussie over de NAVO-afspraak om elkaar bij een aanval te beschermen, verzekert de Poolse president. De Amerikaanse president Donald Trump maakte dinsdag de kanttekening dat er "meerdere definities" van die afspraak zijn, maar volgens president Andrzej Duda is die "helder".

"Artikel 5 is duidelijk", zei Duda bij aankomst voor de tweede en belangrijkste dag van de NAVO-top in Den Haag. "Het betekent collectieve verdediging en er is geen discussie over dit artikel."