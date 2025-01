Poolse president wil herinnering aan Holocaust in leven houden

OŚWIECIM (ANP) - Polen zal er alles aan doen om de herinnering aan de Holocaust in leven te houden, zei de Poolse president Andrzej Duda bij het begin van de Auschwitz-herdenking. "Wij Polen zijn de bewakers van het geheugen."

"Polen zorgt voor deze plek, zodat mensen altijd zullen herinneren wat er is gebeurd en de wereld zo'n menselijke catastrofe nooit meer laat plaatsvinden", aldus Duda, die even daarvoor samen met overlevenden van Auschwitz kransen had gelegd in het vernietigingskamp. Volgens de president zijn zij een levende herinnering aan de gebeurtenissen in het nazi-kamp.

"Moge de nagedachtenis aan alle vermoorde mensen voortleven. Moge de nagedachtenis aan alle doden voortleven. Moge de nagedachtenis aan al het lijden voortleven."

Ongeveer de helft van de 6 miljoen vermoorde Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam uit Polen. Auschwitz was het dodelijkste kamp, waar de Duitse nazi's zo'n 1,1 miljoen mensen doodden.