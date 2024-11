Premier Israël in beginsel akkoord met wapenstilstand Hezbollah

JERUZALEM/WASHINGTON (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezegd dat hij in beginsel akkoord is met een deal voor een wapenstilstand met de Libanese sjiitische beweging Hezbollah. Er zijn nog bezwaren tegen onderdelen van de voorgestelde deal. Die zullen maandag worden overgebracht aan de Libanese regering aldus Israëlische regeringskringen.

Het Israëlische kabinet moet ook nog instemmen met de deal. Volgens de Israëlische ambassadeur in Washington kan er in enkele dagen tijd een deal worden afgesloten. De VS hebben een bestand van zestig dagen voorgesteld dat tijd moet bieden om tot een duurzame wapenstilstand te komen.