Premier Oekraïne bevestigt dat mineralendeal bijna klaar is

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense premier Denys Sjmyhal heeft bevestigd dat de mineralendeal met de Verenigde Staten bijna klaar is. De ondertekening vindt volgens hem mogelijk in de komende 24 uur plaats.

Persbureaus berichtten op basis van bronnen dat het akkoord mogelijk woensdag zou worden ondertekend. Volgens Sjmyhal worden nu nog de laatste details uitgewerkt en zullen twee aanvullende overeenkomsten volgen.

De premier spreekt van een "echte partnerschapsovereenkomst", die nog goedgekeurd moet worden door het Oekraïense parlement.

De mineralendeal gaat over het winnen van grondstoffen in Oekraïne en een investeringsfonds voor de wederopbouw van Oekraïne. Sjmyhal zegt dat toekomstige militaire steun van de VS kan worden meegerekend als een Amerikaanse bijdrage aan het fonds.