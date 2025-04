Eerste officiële zomerse dag met 25,0 graden in De Bilt

DE BILT (ANP) - De eerste officiële zomerse dag van het jaar is een feit, meldt Weeronline. Om 15.20 uur steeg de temperatuur in De Bilt naar 25,0 graden. Het is duidelijk vroeger dan gebruikelijk, want gemiddeld wordt het op 16 mei pas voor het eerst zomers op het hoofdstation.

Lokaal is het in het zuiden nog warmer, want in Woensdrecht geeft de temperatuur 25,9 graden aan. In Westdorpe geeft de thermometer 25,8 graden aan en in Eindhoven steeg het kwik naar 25,5 graden. Ook donderdag is het nog zomers warm met op meerdere plekken temperaturen van 25 graden of meer.

De eerste lokale zomerse dag van het jaar was al op 12 april. Toen steeg de temperatuur in het Zeeuwse Westdorpe naar 25,3 graden. In De Bilt werd het toen 22,8 graden.

Vorig jaar was het voor het eerst op 2 mei zomers in De Bilt, maar in 2023 steeg het kwik op het hoofdstation pas op 9 juni naar 25 graden en meer. Dat was de meest late datum voor een zomerse dag deze eeuw.