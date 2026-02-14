ECONOMIE
Premier Orbán belooft voor verkiezingen goed jaar voor Hongaren

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 14:36
anp140226089 1
BOEDAPEST (ANP/AFP) - De conservatieve eurosceptische Hongaarse premier Viktor Orbán heeft in zijn jaarlijkse rede over de toestand van het land beloofd dat "2026 een jaar van overwinning zal zijn voor gezinnen, zijn partij Fidesz en voor Hongarije". In april zijn er verkiezingen. Orbán werd sinds 1998 vijf keer premier na grote verkiezingsoverwinningen. Maar volgens opiniepeilingen maakt de oppositie nu kans onder leiding van Peter Magyar om Orbán te verslaan.
Magyar was eerder ook van Fidesz, maar uit groeiende onvrede over Orbán richtte hij de liberale beweging Tisza op.
Orbán kondigde onder meer verbetering aan in de uitkering van pensioenen en vrijstelling van betaling van sociale premies voor bepaalde groepen, meldden media. Hij hekelde de uitgaven van Europese landen aan de oorlog in Oekraïne. "Europa heeft besloten om oorlog te voeren, overal zijn oorlogsvoorbereidingen in volle gang, behalve in Hongarije en Slowakije," zei Orbán die tegenstander is van de voortzetting ervan.
