Premier Sint-Maarten: koloniale fantasieën Baudet zijn beledigend

PHILIPSBURG (ANP) - De minister-president van Sint Maarten, Luc Mercelina, laat donderdag weten de "koloniale fantasieën" van FVD-leider Thierry Baudet te veroordelen. Mercelina noemt de uitspraken "diep beledigend en opruiend". Baudets plan van 'herbevolking' noemt hij "een koloniaal visioen dat bol staat van raciale superioriteit, demografische manipulatie en imperialistische nostalgie".

Baudet zei woensdag tijdens een vergadering van een parlementaire commissie dat Nederland vroeger met koloniën als Zuid-Afrika en Indonesië "een geweldig groot land was, een imperium". "Nu zitten we met het laatste beetje dat we over hebben (het Caribisch deel van het Koninkrijk) een beetje te kruidenieren."

Hij stelt voor dat de regering onderzoekt om honderdduizenden Nederlanders naar het Caribisch gebied te sturen zodat "het weer helemaal van ons is". Op die manier wil hij dat Nederland weer een trotse natie wordt. "Dan kunnen we daar geweldige dingen doen."