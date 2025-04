Conflict over einde automatisch burgerschap naar hoogste hof VS

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof mengt zich in een juridisch conflict over het besluit van president Donald Trump om een einde te maken aan het automatische staatsburgerschap voor kinderen die op Amerikaans grondgebied worden geboren. Daar wordt op 15 mei een zitting over gehouden.

Trump wil dat kinderen van ongedocumenteerde migranten en buitenlandse bezoekers niet automatisch de Amerikaanse nationaliteit meer krijgen. Het betreft volgens sommige studies ongeveer 150.000 baby's per jaar, schrijven Amerikaanse media. Rechters hebben het besluit van Trump geblokkeerd terwijl er nog rechtszaken over lopen. Zijn regering heeft het hoogste hof daarom gevraagd om in te grijpen.

De juridische strijd draait om de vraag hoe het grondwetsartikel uitgelegd moet worden waar 'birthright citizenship' aan wordt ontleend. Trump kiest in een decreet voor een andere interpretatie dan gebruikelijk is. Het hof is door de regering niet gevraagd de grondwettelijkheid daarvan te toetsen.