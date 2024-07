Premier Slowakije: aanslag Trump 'fotokopie' van aanslag op mij

BRATISLAVA (ANP/AFP) - De Slowaakse premier Robert Fico ziet grote overeenkomsten tussen de moordaanslag op de Amerikaanse oud-president Donald Trump en de aanslag op zijn eigen leven eerder dit jaar. "Het scenario is net een fotokopie", zei Fico in een verklaring op zijn website.

Trump werd zaterdag tijdens een campagnebijeenkomst in de Amerikaanse staat Pennsylvania beschoten door een 20-jarige man. De Republikeinse presidentskandidaat raakte gewond aan zijn rechteroor.

"De politieke tegenstanders van Trump proberen hem het zwijgen op te leggen en als ze daar niet in slagen, irriteren ze het publiek zo erg dat een zielige man een wapen pakt", zei Fico onder meer. Iets vergelijkbaars ziet hij de liberale oppositie zelfs in zijn eigen land doen als het over Trump gaat. "Als de aanvaller van Donald Trump Slowaaks sprak, had hij alleen maar de kranten Dennik N, Sme of Aktuality hoeven te lezen om 'dingen recht te willen zetten'", aldus Fico.

De 59-jarige Fico werd op 15 mei door meerdere kogels geraakt toen hij een regeringsvergadering verliet. Hij lag wekenlang in het ziekenhuis en onderging twee operaties. Vorige week ging Fico weer aan het werk.