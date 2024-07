Oud-vicepresident Pence: in VS geen plaats voor politiek geweld

WASHINGTON (ANP) - Mike Pence, tussen 2017 en 2021 vicepresident onder Donald Trump, zei zondag dat er "in Amerika geen plaats is voor politiek geweld". Pence zei dit in reactie op de moordaanslag zaterdag op zijn voormalige baas. "Dergelijk geweld moet universeel worden veroordeeld", voegde hij toe aan zijn bericht op X.

Bij de aanslag in de staat Pennsylvania werd Trump in zijn rechteroor geschoten. Een omstander kwam om het leven, terwijl twee andere aanwezigen bij de campagnebijeenkomst ernstig gewond raakten. Pence zei op X dat hij en zijn vrouw Karen "bidden voor zijn volledig herstel en voor degenen die verloren zijn gegaan en gewond zijn geraakt bij deze gruwelijke aanval."

Pence behoorde lang tot de loyaalste aanhangers van Trump. Dat veranderde op 6 januari 2021, toen een door Trump opgehitste meute het Capitool bestormde om de bekrachtiging van Joe Bidens verkiezingsoverwinning te blokkeren. Pence weigerde daaraan mee te werken. Trump heeft nadien uitgesloten dat Pence opnieuw kandidaat wordt voor het vicepresidentschap.