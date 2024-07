LONDEN (ANP) - Carlos Alcaraz heeft voor het tweede jaar op rij de titel op Wimbledon veroverd. De 21-jarige Spanjaard versloeg in de finale, net als vorig jaar, de zestien jaar oudere Novak Djokovic: 6-2 6-2 7-6 (4). Het was voor Alcaraz de vierde eindzege op een grandslamtoernooi.

Naast zijn titels op Wimbledon schreef Alcaraz in 2022 de US Open en vorige maand Roland Garros op zijn naam. Hij is pas de zesde tennisser die de toernooien van Parijs en Londen achterelkaar wint.