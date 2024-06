President Bolivia roept op tot mobilisatie tegen 'staatsgreep'

LA PAZ (ANP/AFP/RTR) - De Boliviaanse president Luis Arce heeft opgeroepen tot een mobilisatie tegen de 'staatsgreep' in zijn land. Zwaarbewapende militairen en pantservoertuigen hebben zich in La Paz verzameld bij het presidentieel paleis. Een gepantserd voertuig zou de ingang van het paleis hebben geramd. Militairen zouden vervolgens het pand zijn binnengegaan.

Arce eist dat generaal Juan Jose Zuniga de militairen die het plein bij het paleis hebben ingenomen "demobiliseert". Het is niet duidelijk of de president momenteel in het paleis is. Boliviaanse media melden dat de generaal het paleis is binnengegaan. Hij zou kort daarna weer te voet zijn vertrokken.

De topmilitair verklaarde eerder op het plein tegenover verslaggevers dat "de drie chefs van de strijdkrachten zijn gekomen" om hun ongenoegen te uiten. "Er zal een nieuw kabinet van ministers komen, dingen zullen zeker veranderen, want ons land kan zo niet langer doorgaan", zei hij verder.

Internationaal veroordeeld

De acties van de militairen worden internationaal veroordeeld. De president van Honduras, Xiomara Castro, roept de 33 lidstaten van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) dringend op de "criminele militaire coup" te veroordelen. Honduras is de huidige voorzitter van het samenwerkingsverband. Meerdere landen hebben gehoor gegeven aan die oproep.

Ook vanuit Europa klinkt kritiek op de militairen in Bolivia. De Europese Unie veroordeelt "elke poging om de grondwettelijke orde in Bolivia en democratisch gekozen regeringen omver te werpen", verklaarde EU-buitenlandchef Josep Borrell. De Spaanse premier Pedro Sánchez riep op tot respect voor democratie en de rechtsstaat.