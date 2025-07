President Egypte doet dringende oproep aan Trump over Gaza

CAÏRO (ANP/AFP) - De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft in een video een dringende oproep gedaan aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump om onmiddellijk een einde te maken aan de strijd in de Gazastrook en hulpgoederen toe te laten. Trump is volgens Al-Sisi in staat om de oorlog te stoppen, hulp te laten komen en een einde te maken aan het lijden".

Al-Sisi zei dat hij "een speciale oproep doet tot zijne excellentie president Trump: alstublieft doe alles wat u kunt om de oorlog te stoppen en hulp te bieden". Egypte en de VS hebben al heel lang goede betrekkingen. Al-Sisi gaat er in zijn oproep kennelijk vanuit dat de VS voldoende invloed hebben om de strijd te stoppen. Trump zei maandag nog dat een staakt-het-vuren in de Gazastrook "mogelijk maar moeilijk is".