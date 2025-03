President Filipijnen: Duterte onderweg naar Den Haag

MANILLA (ANP) - De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte heeft het Filipijnse luchtruim verlaten, heeft president Ferdinand Marcos jr. gemeld in een persconferentie. Hij bevestigde dat Duterte is aangehouden op verzoek van Interpol na een aanhoudingsbevel van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De regering zegt het aanhoudingsbevel te publiceren.

Volgens de president is Duterte niet aangehouden omdat het ICC daarom had gevraagd, maar omdat Interpol erom vroeg. De Filipijnen zijn geen lid meer van het ICC nadat Duterte het land zelf in 2019 had teruggetrokken. Het land is wel nog aangesloten bij Interpol.