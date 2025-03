Geweldige genen en drie keer per dag een bakje yoghurt: zo werd María 117

De Spaanse María Branyas werd zonder een centje pijn 117 jaar oud. Een studie naar haar uitzonderlijke gestel maakt nu duidelijk hoe ze zo'n hoge leeftijd kon bereiken. De supereeuweling, die vorig jaar overleed, had onder meer het immuunsysteem van een kind, concluderen de onderzoekers.

Ze analyseerden haar genen, huid, ontlasting, bloedwaarden en nog veel meer. Een van de opvallendste conclusies: het microbioom van Branyas bevatte bijzonder veel bifidobacteriën, net zoveel als bij een kind. Daardoor had ze een heel goede darmflora die haar kan hebben beschermd tegen tal van ziektes.

Branyas at een mediterraan dieet met veel groente, fruit, vis, olijfolie, noten en peulvruchten. Naast haar maaltijden at ze drie keer per dag een bekertje yoghurt, mogelijk de reden van haar uitstekende darmflora.

Verder heeft ze (natuurlijk) mazzel met haar genen. Manel Esteller, directeur epigenética bij het Instituut Josep Carreras: "Ze heeft van haar ouders een genoom geërfd dat haar cellen veel jonger hield. María had bij haar dood een biologische leeftijd van iemand van 100 jaar.”

Maar, vervolgt Esteller: "Er is niet één enkele reden te noemen voor zo’n lange levensduur.” Zo at de supereeuweling weinig suiker, wandelde ze veel, dronk ze geen alcohol en had ze nooit gerookt. Door haar uitzonderlijk goede genen had ze een perfect immuunsysteem. Ze raakte bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie besmet, maar werd niet ziek. Sterker nog, ze had totaal geen symptomen.

Ook geestelijk bleef ze tot het eind scherp, onder meer door haar sociale leven, denkt Esteller. "Ze werd nog regelmatig vergezeld door haar familie, waardoor ze zich niet eenzaam voelde. Dat droeg er mede aan bij dat ze geen dementie ontwikkelde.”

Bron: AD.nl