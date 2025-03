Britten slaan niet terug met eigen importheffingen voor VS

LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk zal geen eigen importheffingen invoeren als reactie op de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium die woensdag van kracht worden, zei een Britse overheidsfunctionaris.

Het VK blijft in gesprek met de Verenigde Staten om een vrijstelling te verkrijgen, voegde de functionaris eraan toe. Vanaf woensdag geldt een tarief van 25 procent op al het aluminium en staal dat de VS binnenkomt. Voor Canada is dat percentage verdubbeld. President Donald Trump wil met het invoeren van de tarieven de Amerikaanse staal- en aluminiumindustrie aanjagen.