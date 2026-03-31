President: Iran heeft 'noodzakelijke wil' om oorlog te beëindigen

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft een "noodzakelijke wil" om de oorlog met Israël en de Verenigde Staten te beëindigen, maar is daarbij op zoek naar garanties dat het conflict zich niet zal herhalen. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkian gezegd in een telefoongesprek met de voorzitter van EU-leiders António Costa.

In het telefoongesprek riep Costa Iran op zijn "onaanvaardbare aanvallen op landen in de regio" te staken. Pezeshkian zei volgens een verklaring van zijn kantoor dat het land "de noodzakelijke wil om dit conflict te beëindigen" bezit, "mits aan essentiële voorwaarden wordt voldaan - met name de garanties die nodig zijn om herhaling van de agressie te voorkomen".

Amerikaanse aandelen stegen toen de Iraanse verklaring openbaar werd.