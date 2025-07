President Iran: Israël probeerde mij te vermoorden

TEHERAN (ANP/AFP) - Volgens de president van Iran, Masoud Pezeshkian, heeft Israël geprobeerd hem te vermoorden. Hij uitte de beschuldiging in een interview met de Amerikaanse journalist Tucker Carlson.

"Ze hebben het geprobeerd, ja. Ze hebben ernaar gehandeld, maar ze hebben gefaald", aldus Pezeshkian. "Ik was op een vergadering, ze probeerden het gebied waar we deze vergadering hielden te bombarderen", voegde de Iraanse president eraan toe. Hij toonde zich ervan overtuigd dat "het Israël was", volgens een vertaling van zijn woorden door een tolk.

Aartsvijanden Iran en Israël beëindigden onlangs een gewapend conflict van twaalf dagen. De Israëlische strijdkrachten en de Verenigde Staten voerden daarbij aanvallen uit om de ontwikkeling van een Iraans kernwapen te voorkomen.