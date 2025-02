WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky in het Witte Huis in Washington begroet. Zelensky bezoekt Washington en spreekt Trump onder meer over de mogelijkheid van Amerikaanse veiligheidsgaranties voor zijn land. Daarvoor zou Oekraïne onder druk van Trump een overeenkomst met de VS moeten sluiten waarbij de Verenigde Staten toegang krijgen tot waardevolle Oekraïense delfstoffen.