Prestatiebevorderende middelen onderschept, verdachte gepakt

DEN HAAG (ANP) - In een woning in Utrecht zijn woensdag duizenden pillen en flesjes met prestatiebevorderende middelen voor sporters gevonden. Later die dag is in dezelfde stad een verdachte gearresteerd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de actie vrijdag naar buiten gebracht.

In het onderzoek gaat het om selectieve androgeenreceptor modulatoren (SARMs). Die zijn populair bij fitnessers en bodybuilders. De stoffen kunnen onder meer leiden tot lever- en nierfalen, hoge bloeddruk en impotentie. Ze zijn verboden.

In de Utrechtse woning lagen ook benodigdheden om de middelen te maken, te verpakken en te verzenden. In een ander huis in de provincie vonden rechercheurs verpakkingsmateriaal.

De hoofdverdachten in dit onderzoek hebben de Nederlandse nationaliteit, maar wonen in België. De Belgische politie heeft een woning in Turnhout doorzocht en daar bedrijfsadministratie meegenomen. De opsporingsdienst van de NVWA doet nader onderzoek naar de omvang van de handel.