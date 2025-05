Claude heeft puike startplek in songfestivalfinale; het maakt nogal wat uit wanneer je zingt, blijkt uit de statistieken

Met een twaalfde startpositie in de finale van het Eurovisie Songfestival heeft Claude statistisch gezien een van de betere plekken toebedeeld gekregen. In de 69-jarige historie van het evenement won in vier andere jaren een act vanaf plek 12, onder wie Duncan Laurence in 2019.

Positie 17 is op basis van het verleden de beste plek. Al zeven keer werd de winnende act op die plaats ingedeeld. De laatste keer was in 2012 toen Loreen voor de eerste keer won met Euphoria.

Vier startposities leverden nog nooit een winnaar op: plaats 2, 16, 25 en 26. Statistisch gezien lijken daarmee Luxemburg, Duitsland, San Marino en Albanië, die dit jaar op die posities staan, dus nu al af te vallen.

De finale van het songfestival vindt zaterdag plaats.